Нью-Йорк, США, , 11:09 — REGNUM Европейские инструкторы начнут обучать киевских боевиков на территории Европейского союза. Это первый случай, когда новая миссия будет реализована на земле ЕС. Об этом со ссылкой на западных дипломатов и чиновников сообщает газета The New York Times.

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Переговоры о новой миссии, за которую выступали Польша и другие страны ЕС, велись в течение нескольких недель. По словам дипломатов, некоторые государства — члены Евросоюза колебались из-за страха, что миссия увеличит риск быть втянутыми в конфликт, но в конце концов согласились. Отмечается, что небольшое число стран ЕС не будут участвовать в миссии из-за закрепленного их конституциями военного нейтралитета.

Миссия, которая продлится в течение двух лет, будет направлена на то, чтобы обеспечить тысячам боевиков киевского режима интенсивную подготовку. Дипломаты пояснили, что в рамках создаваемой миссии ВСУ будут обучать управлять системами вооружений, которые поставляются Киеву, снайперским навыкам, а также будут осуществлять медицинскую подготовку.

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Во главе миссии будут Польша и Германия. Согласно одному из возможных сценариев, в Польше будет размещён штаб миссии, а в Германии — верховное командование или дополнительные тренировочные центры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС собирается запустить миссию по подготовке киевских боевиков. По его словам, вопрос о развертывании этой миссии может быть решён уже 17 октября.

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