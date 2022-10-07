Прага, , 11:08 — REGNUM Киевскому режиму необходима дальнейшая военная поддержка и тренировочная миссия для ВСУ. С соответствующей просьбой к лидерам 27 стран Евросоюза намерен обратиться глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, об этом он заявил 7 октября.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

Боррель выразил надежду, что на следующем заседании глав МИД стран ЕС удастся запустить тренировочную миссию для ВСУ.

«Я попрошу лидеров поддержать предложение о предоставлении нового транша, чтобы продолжать оказывать военную поддержку [киевскому режиму], а также тренировочную миссию», — сказал он по прибытии на саммит ЕС в Праге.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит ЕС открылся в столице Чехии 6 октября. Он посвящён усилению антироссийских санкций, дальнейшей поддержке киевского режима, защите критически важной инфраструктуры ЕС после диверсии на «Северных потоках».

Читайте также: Захарова оценила создание ЕС миссии по оказанию военной помощи Киеву