Нью-Йорк, США, , 03:31 — REGNUM Евросоюз в октябре может принять решение о создании специальной миссии ЕС по оказанию военной помощи нацистскому киевскому режиму. Об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 19 сентября заявил на брифинге по итогам встречи глав МИД Евросоюза в Нью-Йорке.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Борреля, все министры иностранных дел стран ЕС решили продолжить оказание военной помощи Киеву.

Жозеп Боррель «Мы продолжим использовать механизм ЕС по финансированию поставок вооружений успешно и эффективно… Мы также продолжили обсуждение предложения по развёртыванию миссии ЕС по военной помощи [киевскому режиму]. Эта работа идёт, надеемся, что скоро увидим конкретный результат».

Боррель подчеркнул, что планируется подготовить предложения для принятия решения по этому вопросу к встрече глав МИД Евросоюза в октябре, что «будет очень быстрой процедурой». Но необходимо это согласовать с Киевом.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению главы евродипломатии Жозепа Борреля, условия для прекращения конфликта на территории б. УССР должен определять киевский режим.

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