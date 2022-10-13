Пологовский район, , 17:32 — REGNUM В Пологовском районе Запорожской области после ремонта открыли школу. Учебный год с 13 октября начался для 300 местных ребят, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Восстановленная школа в Пологовском районе Запорожской области T. me/omelnichenko

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«Из Пологовского района сегодня пришла хорошая новость — после ремонта здесь открылась школа. Работа проведена большая, ведь здание сильно пострадало в результате обстрелов. Специалисты, среди которых и пензенцы, восстановили разрушенные части фасада, привели в порядок крышу, заменили окна, радиаторы отопления, двери», — написал он в своем телеграм-канале.

Начало учебного года омрачила очередная атака ВСУ, нацисты пытались превратить праздник в трагедию. Они выпустили шесть ракет, но российская система ПВО четко сработала. Школьники теперь получают знания в комфортных условиях, добавил глава Пензенской области.

За парты впервые сели 17 ребят. Представители Пензенской области подарили им так называемые наборы первоклассников.

Также пензенцы помогли в восстановлении еще двух школ на территории Пологовского района — в поселке городского типа Розовка и городе Токмак.

Ранее ИА REGNUM передавало, на сумму в 24,9 млн рублей заключены госконтракты на восстановление объектов инфраструктуры Пологовского района Запорожской области.

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