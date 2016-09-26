Путин заявил об особой ответственности глав регионов
Ситуация внешнего давления требует от общества сплочённости и консолидации. Об этом 10 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов.
Пекин надеется на скорейшую деэскалацию кризиса на территории б. УССР
Китайские власти ознакомились с сообщениями о взрывах в Киеве. Об этом 10 октября в ходе брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин.
Киевские каратели обстреляли медицинский колледж в Херсонской области
Киевские каратели обстреляли общежитие Бериславского медицинского колледжа в Херсонской области, сообщает 10 октября Минздрав региона.
Забайкалье усиливает работу по мобилизации
Губернатор Забайкалья Александр Осипов 10 октября поручил краевым властям усилить работу по организации поддержки и помощи в разных формах для мобилизованных забайкальцев. Ряд распоряжений он обнародовал на оперативном совещании правительства края.
Оружейник Лобаев: Киев избавляют от советского наследия — света, газа, воды
Происходящее утром 10 октября на территории б. УССР — «не денацификация, а типичная декоммунизация», отметил в своем телеграм-канале основатель частной оружейной компании Влад Лобаев.
«Страна вслед за памятниками мучительно избавляется и от остального проклятого советского наследия: света, газа, воды. Денацификация ещё впереди», — отметил Лобаев.
Зеленский заявил об ударах по инфраструктуре на всей территории б. УССР
На всей территории бывш. УССР фиксируются удары по критической инфраструктуре городов. Об этом 10 октября сообщил Владимир Зеленский.
Один из ударов во Львове был нанесён по военному объекту
Один из ударов по Львову пришёлся на военный объект, расположенный на территории города. Фотографии последствия ударов 10 октября публикуют очевидцы происходящего с территории б. УССР в соцсетях и телеграм-каналах.
Суровикин вышел на работу: военкор Сладков об ударах по киевским объектам
«Сергей Суровикин вышел на работу» — так военкор Александр Сладков 10 октября в своем телеграм-канале прокомментировал серию ударов ВС России по объектам на территории б. УССР.
«Теперь главное — расширение и контроль бывших и будущих бывших украинских территорий. Пояса безопасности хотелось бы иметь широкие», — отметил Сладков.
В Кривом Роге также прогремели взрывы
В городе Кривой Рог, находящемся на контролируемой нацистским киевским режимом территории б. УССР, также прогремели взрывы. Об этом 10 октября сообщает киевское издание strana. ua в своём телеграм-канале со ссылкой на главу администрация региона Александра Вилкула.
Появилось фото с места взрыва на Львовской ТЭЦ
На Львовской ТЭЦ начался пожар после мощного взрыва, сообщают 10 октября киевские СМИ.
Мэр Киева сообщил о повреждениях объектов критической инфраструктуры
Объекты критической инфраструктуры пострадали в результате нескольких взрывов, произошедших в центре Киева. Об этом мэр города Виталий Кличко сообщил 10 октября в своём телеграм-канале.
По его словам, несколько взрывов произошли в центральном Шевченковском районе, а также в Соломенском районе. Объявлена воздушная тревога. Есть пострадавшие, на местах работают экстренные службы.
В Белгороде объяснили звуки взрывов уничтожением боеприпасов на полигоне
Звуки взрывов в Белгороде и его пригороде связаны с уничтожением боеприпасов на полигоне, сообщили 10 октября в региональном оперштабе.
Россия даёт достойный ответ на теракт на Крымском мосту — военный эксперт
Россия дала «более чем достойный» ответ киевскому режиму за теракт на Крымском мосту, отметил 10 октября в своем телеграм-канале (Colonelcassad) военный эксперт Борис Рожин.
«Нанесен серьезный материальный и инфраструктурный урон. Причем важно помнить, что ТЭС на [территории б. УССР] с 1991 года принципиально не строили. Каждая уничтоженная ТЭС — это безвозвратная потеря», — добавил эксперт.
В центре Киева у здания СБУ прогремели новые взрывы
На Терещенковской улице в Шевченковском районе Киева, около которых находится здание СБУ, прогремели новые взрывы. Об этом 10 октября сообщили очевидцы произошедшего с территории б. УССР в соцсетях и телеграм-каналах.
СКР расследует новые факты обстрелов Белгородской и Курской областей
Новые факты обстрелов вооружёнными формированиями киевского режима территорий Белгородской и Курской областей будет расследовать СК России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM10 октября сообщили в пресс-службе ведомства.
Лукашенко проведёт совещание с военными и силовиками
Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведёт совещание с руководством силовых ведомств. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Депутат Госдумы — Киеву: «Наслаждайтесь теперь видом из окон»
В Госдуме оценили удары российских военных по территории бывшей УССР.
Зеленский долго напрашивался: военкор Руденко об ударах по Киеву
Руководство киевского режима и лично Владимир Зеленский «долго выпрашивали» жестких действий со стороны Москвы, отметил 10 октября в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.
«Все, что сегодня происходит, на совести этого кровавого клоуна [Зеленского]», — подчеркнул военкор.
Школы Киева прекратили даже дистанционное обучение
В Киеве школы полностью прекратили обучение, сообщают 10 октября местные СМИ.
В Новой Каховке снова сработал сигнал воздушной тревоги
В городе Новая Каховка Херсонской области, освобождённой от киевских нацистов, второй раз за день сработал сигнал воздушной тревоги. Об этом 10 октября сообщает городская администрация в своём телеграм-канале.
Громкие звуки, которые были слышны утром 10 октября в Белгороде, не угрожают населению. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе региона.
Читайте подробнее: Оперативный штаб опроверг взрывы в Белгороде
Власти Киева приостановили движение поездов на всех линиях метро, сообщают 10 октября местные СМИ.
Подробности в материале: В Киеве приостановили движение на всех линиях метро
Из-за повреждения контактной сети на западной части б. УССР возможны задержки поездов на этом направлении. Об этом 10 октября сообщает железнодорожная компания киевского террористического режима в своём телеграм-канале.
Читайте подробнее: В Киеве сообщили о возможности задержки поездов из-за повреждения сети
После взрывов в Полтавской области начались перебои с электричеством и водоснабжением. Об этом 10 октября сообщают киевские СМИ со ссылкой на местные власти.
Читайте подробнее: В Полтавской области начались перебои со светом и водоснабжением
После взрывов в Полтавской области начались перебои с электричеством и водоснабжением. Об этом 10 октября сообщают киевские СМИ со ссылкой на местные власти.
Читайте подробнее: В Полтавской области начались перебои со светом и водоснабжением
Город Хмельницкий на территории бывш. УССР остался без электричества и водоснабжения, заявили в администрации населённого пункта.
Читайте также: Хмельницкий остался без света и воды
На территории Херсонской области отбиты все атаки вооружённых формирований нацистского киевского режима. Об этом 10 октября сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в своём телеграм-канале.
Об этом: Стремоусов: все атаки киевских боевиков в Херсонской области отбиты