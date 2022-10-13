Москва, , 08:29 — REGNUM Команда специалистов совместно с уполномоченной по правам ребёнка при президенте России Марией Львовой-Беловой планирует в ближайшее время отправиться в Херсонскую и Запорожскую области РФ. Об этом детский омбудсмен рассказала 13 октября журналистам в Новосибирске.

Мария Львова-Белова Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»

Как уточнила Львова-Белова, она и её команда поедут в новые регионы с большим мониторингом. Будет проводиться изучение ситуации с беспризорными детьми и ситуация с детством вообще в каждом регионе отдельно. По результатам мониторинга будут даны рекомендация и осуществляться сопровождение.

По словам детского омбудсмена, уже сейчас есть данные о детях, оставшихся по разным причинам без попечения родителей, которым помогают российские военные. Как подчеркнула Львова-Белова, идёт работа по включению этих детей-сирот в федеральный банк данных.

«Я как уполномоченный поеду, соберем команду специалистов из аппарата и коллег-экспертов. Будет комплексная работа по всей территории: социальные учреждения, школы-интернаты, семьи, в том числе приемные, семьи в трудной ситуации. Всю эту сводку соберем для того, чтобы синхронизировать правила учреждений с ресурсами, которые есть в России и должны быть обязательно там у семей с детьми», — пояснила Львова-Белова.

Кроме того, детский омбудсмен рассказала и о работе над кандидатурами на роль уполномоченных по правам ребёнка в Запорожской и Херсонской областях. Пока неизвестно, будут ли это приезжие специалисты, либо люди из числа проживающих в этих регионах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о съезде детских омбудсменов в Пензе.

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