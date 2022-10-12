Вашингтон, 12 октября, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Если глава киевского террористического режима Владимир Зеленский продолжит публично жаловаться на недостаточную военную помощь со стороны Вашингтона, то Конгресс США может отказаться выделять Киеву деньги. Об этом Зеленскому намекнул американский лидер Джо Байден, попросив его не делать этого, пишет газета The Washington Post со ссылкой на бывшего чиновника Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Байден сказал [лидеру киевского режима] в личной беседе, что ему будет трудно просить Конгресс о деньгах, если Зеленский покажется неблагодарным и продолжит говорить, что этого недостаточно», — говорится в материале.

Автор статьи указывает, что Зеленский не раз публично обращался к США и другим странам с требованием о выделении дополнительных вооружений, хотя его страна получила колоссальные объёмы военной помощи.

По данным издания, среди представителей американской элиты нарастает раскол в связи с направляемой Киеву помощью в огромных размерах. Также отмечается, что он может существенно усилиться, если республиканцы вернут себе палату представителей 8 ноября.

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Как сообщало ИА REGNUM, руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак пожаловался, что уровень поддержки киевского режима со стороны США сейчас составляет лишь 70%.

Ранее президент США Джо Байден пообещал Зеленскому поставить новые вооружения, включая современные системы противовоздушной обороны. Также ряд союзников США уже высказался за продолжение поставок оружия киевским нацистам.

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