Вашингтон, , 06:28 — REGNUM Киевский режим потребовал от президента США Джо Байдена снять запрет на поставку нацистам оперативно-тактических ракет ATACMS, которые способны поражать цели на дистанции до 300 километров. Об этом сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на письмо одно из деятелей киевской хунты.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«[Киевский режим] хочет, чтобы администрация Байдена избавилась от своей сдержанности и предоставила тактические ракетные системы ATACMS, которые могли бы поражать российские цели на расстоянии 200 миль», — приводит издание выдержку из документа.

Также бандеровцы попросили у США истребители F-15 и F-16. Кроме того, Киев запрашивает поставок и зенитно-ракетных комплексов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден пообещал Зеленскому поставить новые вооружения, включая современные системы противовоздушной обороны. Также ряд союзников США уже высказались за продолжение поставок оружия киевским нацистам.