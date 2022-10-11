Москва, , 08:57 — REGNUM Соединённые Штаты и коллективный Запад должны осознать опасность неконтролируемой эскалации конфликта вокруг Киева. К этому призвал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Предупреждение Цитата из м/ф «Чебурашка». реж Роман Качанов. 1971. СССР

Он отметил, что всё большую вовлечённость США и Европы в конфликт на территории б. УССР на стороне киевского режима. По его словам, это и непрекращающаяся масштабная помощь Киеву, и обучение персонала ВСУ на территории стран НАТО, и предоставление разведданных, спутниковых снимков в реальном времени вплоть до определения целей для артиллерийских ударов и планирования операций киевских боевиков, а также приказы «нанести поражение» России «на поле боя».

Всё это вынуждает Москву идти на контрмеры, подчеркнул российский дипломат.

«Россия будет вынуждена предпринимать адекватные контрмеры, в том числе асимметричного характера», — подчеркнул в беседе с РИА Новости замглавы внешнеполитического ведомства.

По его словам, очевидно, что прямое столкновение с США и НАТО не в интересах России.

«Предупреждаем и надеемся, что в Вашингтоне и других западных столицах осознают опасность неконтролируемой эскалации», — добавил Рябков.

Читайте также: Захарова напомнила Боррелю, кто создал кризис вокруг б. УССР

Как сообщало ИА REGNUM, после ударов по территории б. УССР, которые были нанесены после теракта на Крымском мосту, лидеры западных стран ещё более активно стали заверять Киев в своей поддержку. Так, продолжение военной, экономической и гуманитарной помощи Владимиру Зеленскому пообещали, в частности, президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Ранее по теме: Трюдо пообещал Зеленскому продолжать оказание военной помощи