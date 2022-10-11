Париж, 11 октября 2022, 01:07 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провёл с главой киевского режима Владимиром Зеленским телефонный разговор, в ходе которого осудил действия России и подтвердил продолжение военной помощи Киеву. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба главы канадского правительства.
В заявлении отмечается, что Трюдо осудил нанесение Россией массированного удара по объектам военного управления, энергетики и связи на территории б. УССР, контролируемой Киевом.
Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден провёл телефонный разговор с Зеленским и пообещал продолжать его поддержку.
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