Париж, , 01:07 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провёл с главой киевского режима Владимиром Зеленским телефонный разговор, в ходе которого осудил действия России и подтвердил продолжение военной помощи Киеву. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба главы канадского правительства.

Джастин Трюдо DonkeyHotey

пресс-служба главы канадского правительства «Премьер-министр подтвердил решительную поддержку [киевского режима] со стороны Канады, включая продолжение предоставления военной, экономической и гуманитарной помощи».

В заявлении отмечается, что Трюдо осудил нанесение Россией массированного удара по объектам военного управления, энергетики и связи на территории б. УССР, контролируемой Киевом.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден провёл телефонный разговор с Зеленским и пообещал продолжать его поддержку.

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