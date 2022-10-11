Москва, , 01:49 — REGNUM Верховному представителю Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова л том, что Брюссель создал кризис вокруг б. УССР своими руками. Свой комментарий российский дипломат 11 октября выложила в личном телеграм-канале.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Таким образом Захарова прокомментировала слова Борреля на встрече с послами Евросоюза о том, что благополучие ЕС было основано на дешёвой энергии из России. По мнению Борреля, теперь экономика ЕС требует серьёзной реконструкции.

«Глава дипломатии ЕС забыл добавить, что всего этого Евросоюз лишился благодаря собственной политической элите и многочисленной армии евробюрократов, действовавшей в интересах США. Весь кризис вокруг Киева Брюссель смастерил сам, своими руками», — написала российский дипломат.

Кроме того, Захарова опубликовала фотографию экс-главы европейской дипломатии, представительницы Великобритании Кэтрин Эштон в момент, когда британка веселилась в Киеве во время госпереворота.

«Подданная режима, который предпочел заблаговременно покинуть тонущий есовский корабль. А теперь по старой англосаксонской традиции издалека наблюдает за судорогами Брюсселя. И за содеянным», — пояснила фотографию Захарова.

Дипломат напомнила также, что антиконституционный переворот в Киеве был совершён при прямом вмешательстве ЕС и США.

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