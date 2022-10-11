Москва, 11 октября, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Глава киевского режима встал в один ряд с Усамой бен Ладеном и другими международными террористами, а с террористами не договариваются, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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«[Глава киевского режима], отдавая приказы на совершение терактов, встал в один ряд с Усамой бен Ладеном и другими международными террористами», — отметил Володин в телеграм-канале.

Киевский режим стал террористическим, констатировал парламентарий. В качестве аргументов он привел регулярные обстрелы критической инфраструктуры атомных электростанций — Запорожской и Курской, убийства общественных деятелей на территории б. УССР и России, диверсию на Крымском мосту.

«Политики западных стран, поддерживающие режим Зеленского, спонсируют терроризм», — указал Володин.

В этой связи спикер Госдумы напомнил правило, известное во всем мире: с террористами не договариваются.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече спикеров парламентов G20 заявила о готовности парламентариев к переговорам с киевским режимом.

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Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение СНБО о невозможности переговоров киевского режима с президентом России Владимиром Путиным.

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