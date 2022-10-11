Вашингтон, , 03:25 — REGNUM Президент США Джо Байден и лидеры других стран G7 в ходе экстренного заседания, созываемого 11 октября в онлайн-режиме, обсудят продолжение оказания военной помощи киевским нацистам. Это следует из графика Байдена, распространённого 10 октября пресс-службой Белого дома.

Русофобская карикатура времен развитого империализма

пресс-служба Белого дома «[Байден и другие лидеры G7] обсудят свою непоколебимую приверженность поддержке [киевского режима]».

Совещание западных лидеров состоится в связи с нанесением Россией массированного удара по объектам военного управления, энергетики и связи на территории б. УССР, контролируемой Киевом. Участвовать в виртуальной встрече также приглашён глава киевского режима Владимир Зеленский.

Напомним, в состав G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.

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Как сообщало ИА REGNUM, быстрее поставить киевским нацистам танки западного производства (включая немецкие «Леопарды»), боевые машины пехоты (БМП) и другое тяжёлое вооружение призвал глава комитета Бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер, представляющий в немецком парламенте «зелёных».

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