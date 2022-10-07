Вильнюс, , 00:18 — REGNUM Демонтаж памятника советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе откладывается из-за обращения четырёх граждан Литвы в Комитет по правам человека ООН. Об этом сообщает издание «Дельфи» со ссылкой на Министерство юстиции Литвы.

В Комитет по правам человека ООН обратились Казимерас Юрайтис, Дмитрий Глазков, Татьяна Брандт и Анастасия Брандт.

По словам министра юстиции Литвы Эвелины Добровольской, позиция Литвы относительно планов демонтажа скульптур будет предоставлена Комитету по правам человека ООН в четверг, 6 октября. «Литва является правовым государством, она с уважением относится к международным обязательствам, поэтому она обращается в Комитет, представляя свои аргументы, и просит как можно скорее упразднить временные меры защиты», — указала она.

«Мы считаем, что в Комитет по правам человека обратились, манипулируя инструментами международной защиты прав человека, например, пактом о гражданских и политических правах ООН от 1966 г. и его факультативным протоколом, устанавливающим механизм подачи индивидуальных жалоб, но на деле цели не связаны с этим документом. Мы надеемся, что Комитет примет во внимание аргументы Литвы и упраздник ограничения», — заявила Добровольская.

Памятник был исключён из списка культурных ценностей в июне 2022 года. Как указали в министерстве, планируется демонтировать только шесть скульптур, изображающих советских воинов, захоронения и мемориал трогать не будут. Демонтаж скульптур был намечен на 1 ноября. Стоимость работ по демонтажу составит 48 000 евро.