Вильнюс, , 13:45 — REGNUM Мемориал советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе, который власти хотят снести, снова осквернен. Об этом 8 октября отмечается в сводке происшествий полиции Литвы.

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«В Вильнюсе на Антакальнисском кладбище замечено, что на памятнике краской написано «В Литве не место предателям». Собран материал в соответствии с ч. 1 ст. 312 УК Литвы (о разрушении или осквернении могилы, памятника или другого общественно почетного места — ред.)», — отмечается в сообщении.

Ранее мэрия Вильнюса проголосовала за переход крупнейшего в Литве мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе в городскую собственность, что позволит его демонтировать.