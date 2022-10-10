Вашингтон, 10 октября, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Помимо проблем с некоторыми видами боеприпасов, поставляемых США, которые расходуются быстрее, чем их можно пополнить, у ВСУ есть как минимум ещё одна проблема. Об этом газете New York Times сообщил офицер ВСУ Алексей Олексюк.

U.S. Army Europe Images Литовский военный инструктор и солдаты ВСУ в ходе учений

Он отметил, что в стране «поток молодых людей, ожидающих своей очереди на вступление в армию», однако обучать их некому. По словам офицера киевского режима, все «инструкторы находятся на передовой, ранены или погибли».

Также издание рассказывает историю американского полковника в отставке Эндрю Мельбурна, который приехал на территорию б. УССР и разработал пятидневный курс для подготовки военных. В него вошли основы стрельбы, передвижения, коммуникации и оказания первой помощи. Он посетовал, что «недели безнадёжно мало для подготовки к бою», однако он считает, что «это лучше, чем ничего».

Читайте также: ВСУ жалуются на дефицит боеприпасов, продолжая жечь ими поля

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики ВСУ рассказали о том, что у армии киевского режима есть серьёзные проблемы с зимним обмундированием. По словам лейтенанта Ярослава М., бригаде, в которой он служит, теплую форму пока даже не собираются выдавать, а военнослужащие уже мерзнут по ночам.

Ранее по теме: Боррель заявил, что ЕС помогает ВСУ, но и не против дипломатии