Брюссель, , 21:05 — REGNUM Руководство Европейского союза не против вернуться к дипломатическому варианту решения проблемы б. УССР. Пока же ЕС усилит военную помощь Киеву, написал 5 октября верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своём блоге.

Петля помощи Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Комментируя воссоединение с Россией Донбасса, Харьковской и Запорожской областей, глава европейской дипломатии заявил, что эту «аннексию» Брюссель ни за что не признает, даже по давлением Москвы.

Напротив, ЕС намерен усилить стратегию поддержки Киева — «в военном, финансовом и политическом плане, [к тому же готовится] усиление давления на Россию с помощью дополнительных санкций и поддержка нашего международного партнёра в преодолении последствий войны», заявляет Боррель.

Он пояснил, что 17 октября состоится заседании Совета ЕС по международным делам, после которого Брюссель рассчитывает начать «учебную миссию для ВСУ».

Жозеп Боррель «В то же время мы по-прежнему готовы добиваться дипломатического решения, если обстоятельства позволят сделать это разумным образом».

После этого Боррель как следует обругал российское руководство, заявив, что наступила новая фаза истории и что Россия якобы «начала жестокую атаку на основные принципы Европы после холодной войны».

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