Запорожье, Украина, , 09:35 — REGNUM ВСУ тратят свои боеприпасы на уничтожение полей с посевами, заявил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Победу!»: спецоперация России на Украине — все новости»

По его словам, данную практику ВСУ применяют системно «на разных участках фронта», используя специальные, трассирующие боеприпасы. В то же время в перехватах слышно, как ВСУ жалуются на нехватку боеприпасов.

«Эти дефицитные боеприпасы тратятся на поджигание полей», — передает его слова РИА Новости.

Ранее Минобороны РФ обвинило ВСУ в поджоге полей с зерновыми культурами в Николаевской, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях с помощью артиллерии и вертолетов.