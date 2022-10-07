Москва, 7 октября, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Большая часть убежавших из России в Казахстан после объявления частичной мобилизации так и не смогла найти работу в соседней стране, а потому быстро потратила свои немногочисленные накопления. Об этом заявил российский политологПавел Данилин, передаёт «Подмосковье сегодня».

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

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«Уезжали быстро, в панике. Теперь посидели, в себя пришли и поняли, что надо возвращаться. Работы в Казахстане никто не даст, ее там и для местных нет. Все высокооплачиваемые рабочие места давно заняты квалифицированными казахами», — пояснил он, комментируявозвращение в Россию почти 75% пытавшихся скрыться в Казахстане уклонистов.

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По словам эксперта, среди уехавших было крайне мало IT-специалистов и представителей других специальностей, которые могли бы работать удалённо. Большинство же составили люди рабочих профессий, бариста и фитнес-тренеры.

«Кроме того, они быстро поняли, что большинство из них не подпадает под мобилизацию и никто их забирать не собирается. Первый панический рефлекс бегства прошел, и теперь парни возвращаются обратно. Тем более что для этого никаких особых усилий предпринимать не надо», — подытожил Данилин.

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