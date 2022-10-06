Москва, , 14:04 — REGNUM В России после спада начался процесс восстановления в ряде отраслей. Об этом 6 октября на совещании по экономическим вопросам заявил президент страны Владимир Путин.

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Он уточнил, что речь идёт, в частности, об автопроме и металлургии.

«После четырёх месяцев спада промышленное производство вернулось на уровень прошлого года, постепенно восстанавливаются отрасли, которые оказались в наиболее сложном положении, такие как автопром и металлургия», — сказал глава государства.

Он также отметил, что хорошую динамику показывает и сельское хозяйство.

«Здесь плюс 4,6% за январь–август. Прибавляет и строительство», — добавил Путин.

По его словам, в августе объём строительных работ вырос на 7,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Опережающая динамика стройки должна подтянуть смежные отрасли, уверен российский лидер.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль заявила, что наблюдаемый в России спад в производстве легковых автомобилей может набрать обороты к концу 2022 года из-за отсутствия спроса. Напомним, по данным Росстата, выпуск легковых машин в России за восемь месяцев 2022 упал в 2,8 раза.

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