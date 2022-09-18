Москва, , 11:49 — REGNUM Спрос на автомобили в России в 2023 году составит от 900 тыс. до одного миллиона авто, сообщил президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов в интервью РИА Новости.

Автомобили Дарья Драй © ИА REGNUM

В 2022 году спрос на автомобили в России резко сократился на фоне санкций против отечественного автопрома и ухода с российского рынка ряда иностранных производителей. Соколов отметил, что по итогам года спрос составит от 600 тыс. до 650 тыс авто.

В следующем году в АвтоВАЗе ожидают постепенного восстановления спроса. По итогам года он составит до 1 млн авто, а к 2030 году рынок вырастет до 1,5 млн.

«Это не только наша оценка, такого прогноза придерживаются эксперты и Минпромторг. Я считаю, такой объём вполне соответствует потребностям нашей страны», — отметил Соколов.

Ранее совет директоров АвтоВАЗа поставил задачу произвести в 2023 году около 500 тыс. автомобилей. Таким образом, в следующем году АвтоВАЗ рассчитывает удовлетворить половину спроса на российском рынке.

Читайте ранее в этом сюжете: АвтоВАЗ с начала года продал в России почти 100 тыс. автомобилей Lada