Москва, , 15:48 — REGNUM Наблюдаемый в РФ спад в производстве легковых автомобилей может набрать обороты к концу 2022 года из-за отсутствия спроса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала данные Росстата о том, что выпуск легковых машин в России за восемь месяцев 2022 упал в 2,8 раза.

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«В целом на автомобильном рынке в России наблюдается спад. Снижение производства легковых автомобилей произошло из-за объявленных санкций и ухода иностранных компаний. Помимо этого, на рынке упал спрос на автомобили. Причинами снижения спроса являются сильные инфляционные процессы, потребители больше стали тратить на товары текущего потребления, — сказала Скрыль. — К концу 2022 года текущий спад может набрать обороты из-за отсутствия спроса на российские автомобили. Безусловно, автомобильная отрасль нуждается в кардинальных мерах поддержки. Освободившиеся место на рынке после ухода иностранных компаний могут занять китайские производители».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Липецкой области открылся завод по производству легковых электромобилей.

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