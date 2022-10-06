Джелалабад, Афганистан, , 12:31 — REGNUM Несколько женщин и девушек в ответ на нападение на образовательный центр «Кадж» в Кабуле прошли маршем в городе Джелалабад, административном центре провинции Нангархар. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Женщины (сс) Hashoo Foundation USA

Читайте также: Девушки в афганской провинции Баглан осудили «геноцид хазарейцев»

Под лозунгом «Я и пуштунка, и хазарейка, я отомщу за кровь своих соотечественников» они потребовали остановить убийства хазарейцев, выражая свое сочувствие семьям погибших.

После смертоносного нападения на образовательный центр «Кадж» большое количество граждан Афганистана осудили его и потребовали прекращения целенаправленных нападений на хазарейцев.

За минувшие дни студентки университетов Герата, Бамиана, Балха и Каписы провели акции протеста и поддержали запущенную в «Твиттере» кампанию «Остановите геноцид хазарейцев».

За пределами Афганистана акции протеста прошли в разных городах мира.

Ранее по теме: Афганистан: студентки университета в Каписе устроили акцию протеста