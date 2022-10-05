Махмудраки, Афганистан, , 10:49 — REGNUM В афганской провинции Каписа студентки вышли на марш в знак протеста против «геноцида хазарейцев». Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Протест Elionas

На видео, которое попало в распоряжение телеканала, видно, как студентки скандируют: «Собирайтесь, дорогие, эту общую боль нельзя превозмочь в одиночку».

Источники сообщили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) силой разогнали студенток.

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За последние три дня протесты студенток Кабульского университета распространились на вузы в провинциях Герат, Бамиан, Дайкунди, Балх, Каписа и Панджшер.

Также акции протеста прошли в ряде стран мира.

Согласно последним статистическим данным ООН, в результате смертоносного нападения на образовательный центр «Кадж» в Кабуле погибло не менее пятидесяти человек, из которых 46 —девочки.

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