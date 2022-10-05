Пули-Хумри, Афганистан, , 11:53 — REGNUM В продолжение протестов против нападения на образовательный центр «Кадж» в Кабуле группа девушек в афганской провинции Баглан осудила теракт и потребовала прекратить убийства хазарейцев. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

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Девушки собрались в изолированном помещении и сняли видео, скрыв свои лица и держа плакаты: «Остановите геноцид хазарейцев», «Образование — наше право», «Хлеб, работа, свобода».

Они выступали за право девочек на образование и требовали открытия школ для девочек.

Следует отметить, что в связи с терактом в образовательном центре «Кадж», в Афганистане и за её пределами прошли массовые акции протеста.

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Ранее некоторые другие женские группы также собирались в изолированных помещениях и выступали за образование девочек и прекращении убийств хазарейцев. Тем не менее, в нескольких городах страны прошли и уличные акции протеста студенток.