Москва, , 09:05 — REGNUM Западные страны не заинтересованы в решении конфликта на территории б. УССР. Напротив, они всеми силами стараются затянуть и обострить его. Об этом в своём выступлении заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Оказывая военную помощь Киеву, США и агрессивный блок НАТО совершают ошибку, которая может иметь катастрофические последствия для всей Европы», — подчеркнул дипломат, текст выступления которого опубликован на сайте Министерства иностранных дел России.

Так, по его словам, Запад не хочет признавать, что причиной специальной военной операции стал многолетний отказ учитывать законные интересы национальной безопасности России. При этом заявления со стороны Запада о том, что вооружения поставляются в рамках права Киева на самооборону, являются юридически ничтожными. США и страны НАТО ставят на кон европейскую безопасность, подстрекая Киев к продолжению боевых действий и отказу от ведения переговоров, подчеркнул Гаврилов.

Он также добавил, что ЕС закрывают глаза на то, что предоставление по требованию Вашингтона военно-технической помощи киевскому режиму наносит ущерб как глобальной экономике, и делают это напрасно.

«Американский военно-промышленный комплекс будет использовать эту ситуацию для расширения своего присутствия на европейском рынке вооружений. Видимо, в ЕС с такой логикой согласны. Там не хотят инвестировать в мир на [на территории б. УССР], сохраняя линию на затягивание и обострение вооружённого конфликта. Перевешивает желание нанести максимальный ущерб России. Однако в условиях глобализации мы живем во взаимозависимом мире», — подчеркнул российский дипломат.

По его словам, «мантры западных государств — участников ОБСЕ о том, что их военная «помощь» [Киеву] носит законный и оборонительный характер, годятся лишь для сеанса их самоуспокоения», однако реальность иная.

«Смотрите, не просчитайтесь. Всё это может привести к расширению зоны вооружённого конфликта на Европу и создать реальные условия для прямого столкновения между Россией и Североатлантическим альянсом», — предостерёг руководитель российской делегации на переговорах в Вене.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Константин Воронцов заявил, что «помощь» оружием Киеву может привести в итоге к прямому военному столкновению НАТО и России.

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