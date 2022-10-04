Нью-Йорк, США, , 23:04 — REGNUM «Помощь» оружием Киеву может привести в итоге к прямому военному столкновению НАТО и России. Об этом заявил 4 октября замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями российского внешнеполитического ведомства Константин Воронцов на заседании Первого комитета ГА ООН.

Пусковая установка Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Комментируя политику США по снабжению Киева оружием и разведданными, российский дипломат отметил, что Вашингтон не стесняется направлять в зону боевых действий на территории б. УССР «своих боевиков и советников».

В результате это не просто усугубляет военный конфликт, затягивая боевые действия. Такая «помощь» США «ведёт к новым жертвам», «приближает ситуацию к опасной черте прямого военного столкновения России и НАТО».

Российский дипломат добавил, что Пентагон тратит огромные суммы на «военные нужны» ВСУ. Союзники США тоже не остаются в долгу: они упорно натравливают Киев на Россию. Со своей стороны Киев не скрывает планов применить запрошенные у США ракеты большой дальности для нанесения ударов вглубь РФ.

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