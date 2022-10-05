Вашингтон, , 07:17 — REGNUM Решение Вашингтона продолжить накачивать Киев тяжелым вооружением закрепляет США в статусе участника конфликта. Такое заявление сделал 5 октября российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, его комментарий опубликовала пресс-служба посольства России.

Анатолий Антонов Mil.ru

Комментируя решение американских властей о предоставлении нового пакета военной помощи Киеву, Антонов пояснил, что делая такой шаг Вашингтон закрепляет за собой статус участника конфликта на территории б. УССР.

«Воспринимаем это как непосредственную угрозу стратегическим интересам нашей страны», — указал Антонов.

Российский дипломат отметил, что поставки Вашингтоном вооружения и продукции военного назначения Киеву влечёт за собой новые жертвы и затягивание конфликта. Кроме того, Антонов пояснил, что действия США усиливают вероятность прямого вооружённого столкновения России и стран Запада.

«Призываем Вашингтон прекратить провокационные действия, которые могут привести к самым серьезным последствиям», — добавил российский дипломат.

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