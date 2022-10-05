Вашингтон, , 17:09 — REGNUM НАТО ожидает, что специальная военная операция окажется долгосрочным отвлекающим фактором от плана Москвы доминирования в Арктике. Также изменение климата открывает новые возможности и создаёт новые риски для региона. Об этом заявил Джеймс Аппатурай, заместитель помощника генерального секретаря НАТО, сообщает Newsweek.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

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В кулуарах Хельсинского форума по безопасности в эти выходные Аппатурай сказал Newsweek, что, вероятнее всего, страны альянса усилят внимание на Арктику в рамках долгосрочной стратегии противодействия России.

На вопрос журналистов, остаётся ли Россия такой же серьёзной угрозой в Арктике на сегодняшний день, заместитель генсека НАТО ответил, что «мой короткий ответ был бы положительным».

«У них есть четкий национальный приоритет — президент Путин говорил об этом много, много раз — установление господства в Арктике, поэтому я не ожидаю, что что-то поменяется. Это их стратегическая цель», — добавил Аппатурай.

Он также отметил, что ситуация осложняется тем, что страны потеряли доверие друг к другу. Ранее Арктический совет был одним из немногих мест, где был конструктивный диалог между Россией и Западом.

«Должно быть какое-то место, где вы можете поговорить с русскими и не допустить, чтобы это переросло в большие трудности», — подчеркнул представитель североатлантического альянса.

В заключении Аппатурай отметил, что мало кто ожидает дипломатической оттепели в Арктике.

Напомним, что Россия приступила к председательству в Арктическом совете в 2021 году, и оно продлится до 2023 года. В рамках председательства организуются научные экспедиции, форумы, круглые столы, федеральные и региональные проекты, а также различные мероприятия, посвящённые региону. Арктические страны демонстративно отказались участвовать в совете и сотрудничать с Москвой в регионе в знак протеста против специальной военной операции.

Как сообщало ИА REGNUM, военное сотрудничество между Китаем и Россией направлено на совместное поддержание регионального мира и стабильности, в то время как «шумиха» вокруг теории «китайской угрозы» является не более чем спекуляцией.

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