Пекин, , 19:06 — REGNUM Военное сотрудничество между Китаем и Россией направлено на совместное поддержание регионального мира и стабильности, в то время как «шумиха» вокруг теории «китайской угрозы» является не более чем спекуляцией. Об этом заявил китайский эксперт на условиях анонимности информационному агентству Global Times (Китай) после того, как американские СМИ сообщили о наблюдениях за совместными российско-китайскими учениями у берегов Аляски.

Россия и Китай Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ранее американские СМИ сообщали о том, что катер береговой охраны США «Кимболл», совершавший обычное патрулирование в водах Берингова моря у берегов Аляски, неожиданно столкнулся с российскими и китайскими военными кораблями, действовавшими совместно в строю.

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Анонимный китайский военный эксперт напомнил, что командующий береговой охраны ВМС США Натан Мур заявил о том, что корабли России и Китая «действовали в соответствии с международными правилами».

Он также сказал, что совместное военно-морское патрулирование является вторым для двух стран. Военно-морские силы Китая и России сформировали совместную флотилию после совместных военных учений «Морское взаимодействие» в октябре прошлого года и прошли через Японское море, Западную часть Тихого океана и Восточно-Китайское море. Также, согласно публичным сообщениям, это не первый случай, когда китайское военно-морское судно проходит вблизи вод Аляски. 13 сентября 2021 года береговая охрана США сообщила, что ее корабли 30 августа 2021 года столкнулись с китайским военно-морским судном примерно в 80 километрах от Алеутских островов.

«Совместный поход ВМС России и Китая соответствует международному праву и не направлен против третьих стран <…> Его основная цель — улучшить способность как России, так и Китая противостоять угрозам безопасности на море и совместно поддерживать региональный мир и стабильность», — сказал анонимный эксперт.

Американские СМИ подчеркнули, что такие учения в Арктике «подтверждают интерес Китая к региону», отмечая, что сотрудничество между Россией и Китаем в Арктике не отвечает интересам стран НАТО.

Военный эксперт сказал, что такие аргументы являются клише, поскольку все виды деятельности Китая всегда использовались для «раздувания» теории «китайской угрозы».

«С момента начала специальной военной операции комментарии западных СМИ спекулировали на таких темах, как «усиление военного сотрудничества Китая с Россией» и «усиление военного присутствия Китая в Арктике». Но это всего лишь предположения», — добавил анонимный эксперт.

Ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что «безответственная» критика НАТО российско-китайского партнерства в Арктике демонстрирует усилия альянса по сохранению менталитета времен холодной войны.

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Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие танкового батальона отдельной мотострелковой бригады Северного флота отработали ведение манёвренного боя в условиях Крайнего Севера и Арктики. Учения прошли совместно с подразделениями артиллерии, где были задействованы реактивные системы залпового огня «Град».

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