3 Октября
8:04
ДНР. Иван Шилов @ ИА REGNUM
8:03
Посол ЛНР в РФ заявил, что Россия сосредотачивается для нанесения удара
Только полное освобождение оккупированных территорий и демилитаризация киевского режима позволят установить мир и безопасность в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, заявил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.
8:02
Госдума обсудит договоры о воссоединении Донбасса, Херсона и Запорожья с РФ
Сегодня, 3 октября, Госдума обсудит пакет документов о воссоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в Российской Федерацией, сообщает ИА REGNUM. Также парламентарии рассмотрят пакет федеральных конституционных законов.