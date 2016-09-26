Специальная военная операция после 30 сентября, когда ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России, изменяет характер борьбы с неофашизмом. Теперь спецоперация — это наша освободительная война.

Президент России Владимир Путин обратил в своём выступлении особое внимание: «Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе, чтобы это запомнили все: люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами навсегда», — сказал Путин. Позже на митинге-концерте глава государства отметил: «Сегодня у нас особый, торжественный и безо всякого в данном случае преувеличения исторический день. День правды и справедливости».

Правды и справедливости ждут все граждане России.

Все подробности о ходе спецоперации — в трансляции ИА REGNUM.