3 Октября
 
8:04

ДНР

ДНР. Иван Шилов @ ИА REGNUM

8:03

Посол ЛНР в РФ заявил, что Россия сосредотачивается для нанесения удара

Только полное освобождение оккупированных территорий и демилитаризация киевского режима позволят установить мир и безопасность в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, заявил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

8:02

Госдума обсудит договоры о воссоединении Донбасса, Херсона и Запорожья с РФ

Сегодня, 3 октября, Госдума обсудит пакет документов о воссоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в Российской Федерацией, сообщает ИА REGNUM. Также парламентарии рассмотрят пакет федеральных конституционных законов.