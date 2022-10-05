Кабул, , 11:32 — REGNUM Информация с Talkwalker, веб-сайта, который анализирует данные социальных сетей, показывает, что хэштег «Остановите геноцид хазарейцев» собрал в «Твиттере» более 3,6 миллиона просмотров.

Твиттер edar

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Напомним, волна протестов против убийств хазарейцев в Афганистане и выражения солидарности с жертвами этого события началась после нападения смертника на школу «Кадж» в Кабуле 30 сентября.

Многие граждане и активисты назвали этот инцидент продолжением целенаправленных атак на этот этнос и запустили кампанию «Остановите геноцид хазарейцев».

Пользователи смогли превратить хэштег в один из самых популярных в социальных сетях.