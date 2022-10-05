Кабул, 5 октября, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Источник, близкий к Фронту национального сопротивления Афганистана, предоставил Afghanistan International более подробную информацию о боевых действиях в уезде Шикаи провинции Бадахшан. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

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Собеседник сообщил, что в ночь на 3 октября «уезд Шикаи не пал, но ряд местных представителей талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попали в руки отрядов фронта в результате засады».

По словам источника, глава уездной администрации, его заместитель и прокурор уезда 3 октября вечером отправились на вечеринку в Джорф. При возвращении они попали в засаду, устроенную силами Фронта сопротивления и были взяты в плен.

Отмечается, что бойцы Фронта сопротивления перевезли пленных в местность под названием Даргак и через два часа отпустили. Между тем, в социальных сетях было опубликовано видео, доказывающее, что маулви Акрам, губернатор уезда Шмкаи, находится в плену у Фронта сопротивления.

Маулави Акрам сказал в этом видео, что люди фронта не обращались с ним неподобающим образом.

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Также один из членов Фронта сопротивления заявил, что маулави Акрам и все пленные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут освобождены без причинения им вреда.

Вечером 3 октября были опубликованы противоречивые новости о захвате уезда Шикаи силами Фронта сопротивления. О «захвате уезда Шикаи» сообщил на своей официальной странице в Twitter официальный представитель Фронта национального сопротивления Афганистана Себгатулла Ахмади.

На эти заявления немедленно отреагировал представитель МВД талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абдул Нафи Такур, который опроверг информацию о том, что их боевики покинули уезд. Он сказал, что Шикаи находится под контролем сил талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Затем источник, близкий к Фронту сопротивления, сообщил Afghanistan International, что уезд Шикаи «не пал», но ряд местных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были взяты в плен силами Фронта сопротивления. По данным этого источника, бойцы фронта забрали всё оружие и боеприпасы пленных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и вернулись на свои базы.