Кабул, , 10:45 — REGNUM Себгатулла Ахмади, представитель Фронта национального сопротивления Афганистана, сообщил, что силы фронта захватили административный центр уезда Шикаи в афганской провинции Бадахшан и взяли в плен главу уезда вместе с десятью другими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

Некоторые местные источники также подтвердили эту новость, но радикалы отрицают падение уезда.

Ранее местные источники сообщили Afghanistan International, что силы Фронта сопротивления в настоящее время находятся в уезде, некоторые талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сдались, другие ушли в горы. По их словам, среди пленных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — глава уезда маулави Акрам и его заместитель Мохаммад Рахман.

Представитель МВД талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абдул Нафи Такур написал в Twitter, что уезд Шикаи «не пал».

Напомним, 3 октября министерство обороны правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщило, что мулла Мохаммад Якуб, глава министерства, посетил приграничные районы провинции Бадахшан, чтобы проинспектировать силы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Но некоторые источники сообщили, что самолёт с муллой Якубом не смог приземлиться из-за плохих погодных условий и вернулся в Кабул.