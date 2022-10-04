* Талибы — запрещённая в России организация

Файзабад, Афганистан, , 16:04 — REGNUM В афганской провинции Бадахшан источники сообщают о повторном захвате талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уезда Шикаи. Об этом пишет газета «8 Собх».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам собеседников, радикалы заняли здание уездной администрации утром 4 октября.

Согласно источникам, бойцы Фронта национального сопротивления Афганистана забрали все боеприпасы и оружие, имевшиеся в полицейском управлении и управлении разведки уезда.

Вечером 3 октября Фронт национального сопротивления объявил о захвате уезда Шикаи и пленении десяти боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе главы уездной администрации.

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Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отрицали захват уезда силами Фронта сопротивления.

За последний месяц поступили сообщения о столкновениях между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и силами Фронта сопротивления в нескольких уездах Бадахшана, включая Куран-ва-Мунджан, Яфтали-Сувла, Рагистан и Шикаи.