Анкара, , 09:58 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Праге 6 октября на полях саммита Европейского политического сообщества. Об этом сообщает турецкая газета Milliyet.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Завтра, в 19:00 по турецкому времени (совпадает с мск), президент Эрдоган проведёт двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Пашиняном в Праге», — говорится в публикации.

Отмечается, что это будет первая очная встреча лидеров двух государств.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным газеты Sabah, одной из тем переговоров турецкого лидера с премьер-министром Армении станет нормализация отношений между Турцией и Арменией. В частности, как ожидается, Эрдоган предложит Пашиняну проведение встреч спецпредставителей по вопросам урегулирования двусторонних отношений поочередно в Анкаре и Ереване, а не на территории третьих стран.

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Кроме того, Эрдоган выступит с предложениями по снижению напряжённости в регионе и скорейшему подписанию между Арменией и Азербайджаном мирного договора.