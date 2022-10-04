Анкара, , 10:00 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на полях саммита Европейского политического сообщества, который состоится 6 октября в Праге, может встретить с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом со ссылкой на источники 4 октября сообщает газета Sabah.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным издания, однйо из тем переговоров станет нормализация отношений между Турцией и Арменией. В частности, как ожидается, Эрдоган предложит Пашиняну проведение встреч спецпредставителей по вопросам урегулирования двусторонних отношений поочередно в Анкаре и Ереване, а не на территории третьих стран, пишет ТАСС. Кроме того, турецкий лидер выступит с предложениями по снижению напряжённости в регионе и скорейшему подписанию между Арменией и Азербайджаном мирного договора.

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Напомним, ранее в ходе выступления в парламенте турецкий лидер заявил о возможности встречи с Пашиняном.

Как сообщало ИА REGNUM, первое заседание европейского политического сообщества, которое должно объединить страны ЕС с соседними государствами, запланировано на 6 октября в Праге. На мероприятие планируется пригласить лидеров 27 государств-членов ЕС, а также Норвегии, Швейцарии, Лихтенштейна, Исландии, Великобритании, Молдавии, Грузии, Турции, Армении и Азербайджана, а также представителей киевского режима.

Предполагается, что главными темами встречи станут ситуация на территории б. УССР, энергетический кризис и экономика.