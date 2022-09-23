23 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Станислав Тарасов, , 08:34 — REGNUM После того как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил приглашение от премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили посетить с визитом Тбилиси, турецкий лидер сделал второй «закавказский ход», сообщив, что теперь может встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита Европейского политического сообщества.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Эрдогана, «в настоящее время идет подготовка» и «мы находимся только в процессе планирования». При этом последовало важно уточнение: «Мы обсудим эти вопросы с президентом Ильхамом Алиевым и предпримем соответствующие шаги». Как полагают турецкие эксперты, Эрдоган может предложить Пашиняну подготовленную «дорожную карту», в которой будут представлены условия для нормализации отношений между двумя странами. Одно из них хорошо известно: добиться согласия Армении на открытие Зангезурского коридора, связывающего Азербайджан через территорию Армении с Нахичеванью. Очевидно, что будут и какие-то иные условия, о чем известно лишь узкому кругу лиц.

В этой связи бросаются в глаза следующие важные обстоятельства. Параллельно завязываются два процесса: подготовка мирного договора между Азербайджаном и Арменией и нормализация отношений между Арменией и Турцией. Попытки Пашиняна их развести не увенчались успехом. В то же время так называемый турецкий вопрос остается болезненным для большей части армянского общества. Раньше Пашинян искал мощного внешнего посредника, который не только бы его прикрыл, но и на которого в случае чего можно было бы переложить большую часть политической ответственности. Москва предлагала свои посреднические усилия, однако это не совсем устраивало Турцию. В принципе встреча Эрдоган — Пашинян могла состояться 15–16 сентября на полях саммита ШОС, однако премьер отказался от поездки под предлогом обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите ШОС в Самарканде Официальный сайт президента Турции

Теперь Анкара и Ереван решили перенести «игру» на западное поле. В этой связи некоторые армянские эксперты указывают на «глубинные факторы развития этого процесса, который может завязываться на интересы западной армянской диаспоры». Также это признак того, что Пашинян одновременно начинает процесс модернизации армяно-российских отношений с участием Запада в предчувствии того, что после б. УССР начнется «битва за Закавказье». Пока же при наличии определенного люфта в этой ситуации Анкара и Ереван пытаются воспользоваться сложившейся ситуацией. Что же касается Турции, то она постепенно входит в роль главной региональной державы и, как говорит Эрдоган, находится «в процессе планирования». Если судить по суждениям многих турецких экспертов, то Анкара в кризисе б. УССР пока исходит из того, что Москва и Киев «потенциально будут ослаблены и выйдут на какой-то мир, что будет создавать для Турции возможности для более активного продвижения своих интересов в Закавказье с помощью «мягкой силы», но без разрыва отношений с Россией».

Турция видит, как развивается процесс демонтажа существующей международной архитектуры и происходит создание новой системы. У нее появляется уникальный исторический шанс прорваться и закрепиться в высшей лиге мировой политики, не порывая на данном этапе отношений с Западом и Россией. Поэтому ее попытки выхода на конструктивный диалог с Арменией вписываются в контекст такой политики. Что касается Закавказья, то Анкара вступает игру на основе открывающихся возможностей ее кавказской платформы «3+3» (Россия, Иран, Турция, Азербайджан, Армения, Грузия). Турция понимает, что без нормализации отношений с Арменией добиться успехов на этом направлении будет очень сложно.

Никол Пашинян Официальное интернет-представительство президента России

В свою очередь Еревану необходимо вырываться из региональной изоляции и начинать свободный дрейф в сторону Ближнего Востока. Но маневренность Пашиняна сковывается не только исторически сохраняющимся в армянском обществе антитурецким синдромом, но и фактором поражения во второй карабахской войне. Второй раз принять такие решения, которые Пашинян принял самостоятельно, подписывая с Россией и Азербайджаном мирное соглашение 9 ноября 2020 года, премьер не может, не вызвав внутренних политических потрясений. Поэтому идет тонкое выстраивание механизмов взаимодействия между двумя странами «для формирования атмосферы взаимного доверия с целью установления нормальных отношений между двумя странами». Предстоящая встреча в Праге между Эрдоганом и Пашиняном — шаг в этом направлении.