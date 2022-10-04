Москва, 4 октября, 2022, 17:33 — ИА Регнум. Создать дополнительный государственный резерв мясных консервов и запретить импорт мяса предложил член Совфеда от Белгородской области Евгений Савченко, передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Корова

Сенатор предложил «рекомендовать правительству России принять решение о полном запрете импорта мяса, в том числе из дружественных стран Южной Америки на территорию Российской Федерации».

Также он настаивает на выделении дополнительных средств Федеральному агентству по государственным резервам «для создания дополнительных государственных резервов мясных и мясорастительных консервированных продуктов с длительным сроком хранения в обычной температурной среде».

В целом парламентарий настаивает на создании на будущее эффективного антиинфляционного интервенционного инструмента для регулирования цен на рынке мясной продукции.

Кроме того:Доля импорта России в продуктовом ретейле снизилась на треть

После спада в 2021 году в сфере животноводства наблюдается нарастающая динамика производства, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

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