Москва, , 11:40 — REGNUM После спада в 2021 году в сфере животноводства наблюдается нарастающая динамика производства. Об этом в рамках «правительственного часа» в Совфеде заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

Животноводство Tatarstan.ru

«В животноводстве после снижения темпов в 2021 году мы наблюдаем нарастающую динамику. Меры поддержки распространяются на строительство и модернизацию [промышленных зданий], поддерживается приобретение кормов и ветпрепаратов. Мы предусмотрели возможность пролонгации льготных инвесткредитов для заёмщиков, которые пострадали», — сказал Патрушев.

По его словам, ведомство продолжает повышать уровень цифровизации и усиливать поддержку по ряду направлений.