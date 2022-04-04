Москва, , 11:43 — REGNUM В России за последние 10 лет доля продуктового ретейла от зарубежных товаров снизилась на треть — с 34% в 2012 году до 24% в 2021 году. Об этом говорится исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza, передаёт ТАСС.

Продовольственные товары Admoblkaluga.ru

Среди основных продуктов питания высокая доля импорта отмечается в сырах (32,5% в общих товарных ресурсах в натуральном выражении), животных маслах (29,5%), растительных маслах (17%), говядине и субпродуктах (27,6%).

Незначительна доля импорта наблюдается в свинине (около 0-0,2%), муке (1,1%), крупах (1,1%), колбасной продукции (1,3%), мясе птицы (4,7%) и в целом в мясной продукции (5,6%), кроме говядины, говорится в материале.

В регионах России максимальная доля импорта отмечается в Смоленской и Магаданской областях, Санкт-Петербурге, Рязанской области, Москве, Адыгее, Краснодарском, Камчатском, Приморском краях и Брянской области.

Минимум импортных продуктов питания реализуют в Крыму, Марий Эл, Оренбургской, Тюменской, Амурской областях, Бурятии, Башкирии, Пермском крае, Новгородской и Белгородской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, в зоне риска из-за санкций ЕС и США оказались такие импортные продукты питания как кофе, чай, какао и цитрусовые.

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