Минск, , 12:43 — REGNUM Киевский режим постоянно устраивает провокации на белорусской границе. Об этом 4 октября на совещании по вопросам военной безопасности заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Граница между Россией и Белоруссией Grani-msk

Белорусский лидер указал на то, что Киев стянул к белорусской границе группировку до 15 тыс. военнослужащих, осуществляет там инженерное оборудование блокпостов и огневых позиций, устроил заграждения на дорожных направлениях. То есть, по словам Лукашенко, «не просто забаррикадировался, а выстроил стену».

«Постоянно ведёт оптическую, радиоэлектронную, радиотехническую разведку нашей территории, войск, объектов. Зачастую с нарушением своими беспилотниками линии государственной границы», — добавил президент страны, слова которого приводит пресс-служба Лукашенко.

При этом, напомнил он, Киев беспокоится о том, как бы Белоруссия не вступила в конфликт, однако сам же устраивает постоянные провокации на границе.

Читайте также: Лукашенко: Киев скоро попросит у Минска защиты

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей не исключил, что со стороны Киева могут исходить угрозы безопасности Белоруссии. Он отметил, что на территории б. УССР непонятно что происходит, в том числе и на белорусской границе. Поэтому Минск, по его словам, должен быть готов к любому развитию событий.

Ранее по теме: В Минске не исключили угроз безопасности Белоруссии со стороны Киева