Нью-Йорк, США, , 12:48 — REGNUM Со стороны Киева могут исходить угрозы безопасности Белоруссии. Такую вероятность допустил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Бывшая территория УССР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Сегодня никто не застрахован от каких-либо угроз с любой стороны. Мы не исключаем, что это может быть [б. УССР]. Не исключаем гипотетически», — сказал в беседе с РИА Новости глава внешнеполитического ведомства.

Он напомнил о ситуации на западных границах. Так, в частности, только за прошлый год количество иностранных военных учений здесь возросло более чем в три раза. Кроме того, по данным минобороны республики, ежедневно совершается от 60 до 100 боевых вылетов авиации вдоль белорусских границ.

«На [территории б. УССР] непонятно что происходит, в том числе и на нашей границе. Поэтому мы должны быть готовы к любому развитию событий», — указал Макей.

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По его словам, в свете «непредсказуемо сегодня поведение наших партнёров», первейшей задачей в нынешних условиях является укреплению обороноспособности Белоруссии, чему президент страны Александр Лукашенко уделяет огромное внимание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Белоруссия и другие самостоятельные государства поддержат действия России в Донбассе и на других территориях б. УССР.

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