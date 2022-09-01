Минск, , 15:16 — REGNUM Киевский режим скоро может попросить у Белоруссии защиты от Польши. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил 1 сентября в ходе открытого онлайн-урока для школьников и студентов.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Он предположил, что Киеву в ближайшее время придётся прекратить «всякую бойню» и обратиться к Минску за защитой «от этой «полонизации», от этого тихого, хитрого движения на восток с территории Польши».

Польша и другие государства хотели бы «порезать на куски» территории, подконтрольные Киеву. Кажется, что Киев и Варшава забыли о взаимных претензиях, добавил Лукашенко, но в действительности Польша наживается на проблеме беженцев и укрепляет свои позиции в ЕС, при этом б. УССР «банально грабят».

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