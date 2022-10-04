Москва, 4 октября, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Совет Федерации единогласно одобрил федеральные конституционные законы о принятии в Россию четырех новых территорий — Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября.

Совет Федерации

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Президент России Владимир Путин своим указом добавит в Конституцию новые субъекты РФ — ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области, пояснил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Законы регулируют упрощенное получение гражданства РФ, касаются вопросов замещения государственных и муниципальных должностей, а также отношения к государственной и муниципальной службе. Отдельный раздел посвящен форсированию органов госвласти в регионах.

Новые регионы сохранят действующие названия. Руководители Запорожской и Херсонской областей будут именоваться губернаторами, а ЛНР и ДНР — главами республик.

Территориальные органы госвласти в новых субъектах РФ должны быть созданы до 1 июня 2023 года.

Регулируются вопросы воинской обязанности и военной службы.

Отдельный раздел касается предоставления гарантий в сфере социальной защиты, охраны здоровья и трудовых отношений на новых территориях.

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах применяется на новых территориях с 1 января 2023 года.

Прописывается, что до 31 декабря 2022 года на территории четырех новых субъектов РФ допускаются обращение национальной денежной единицы киевского режима — гривны и осуществление расчетов в гривнах. Однако со дня принятия в состав России территорий уплата всех налогов и платежей, включая ЖКХ, осуществляется только в рублях, следует из документов. В рублях будут получать зарплаты бюджетники, а также выплачиваться пенсии, пособия и прочие выплаты.

Что касается недвижимости, то до 1 января 2028 года на территории новых регионов местными нормативными правовыми актами могут быть установлены особенности регулирования земельных и имущественных отношений. Предполагается снос объектов недвижимости, построенных с нарушением российского законодательства.

До 1 января 2028 года территориальное планирование, градостроительное зонирование, планировка территории, архитектурно строительное проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на территориях осуществляются с учетом особенностей.

С 1 января 2023 года на территориях новых регионов применяется законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, предполагается и ряд исключений.

В отношении Запорожской области включены положения, направленные на обеспечение безопасного использования атомной энергии.

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