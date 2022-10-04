Москва, , 09:01 — REGNUM У нас никаких сложностей с определением новых границ нет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября, об этом заявил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Андрей Клишас Пресс-служба Совета Федерации РФ

Он обратил внимание на четкие формулировки в подписанных договорах. Так, ДНР и ЛНР имеют конституции, они признаны суверенными государствами в пределах тех административных границ, которые у них были на момент образования.

«У ДНР, ЛНР никаких проблем с границами нет», — резюмировал сенатор.

Что касается Херсонской и Запорожской областей, Россия исходит из того, что «граница — это предел суверенитета РФ», говорит он.

«Соответственно, в пределах тех территорий, в которых осуществлялся суверенитет, то есть вся полнота власти администрацией, суверенитет совпадает с административными границами. Я так понимаю, что есть часть территории, где два муниципалитета Николаевской области также попадают в границы Херсонской области — в этих пределах, причем формулировки, которые дают нам договор и документы, которые будут находится на и на ратификации, и на одобрении, есть четкие формулировки — на дату вступления», — пояснил Клишас.

«Часть границ — это на момент образования, часть — на дату вступления, по фактической территории, где осуществлялась вся полнота власти».

Он сообщил, что уточнил в МИДе про процедуру делимитации и демаркации границ.

«Процедуры делимитации и демаркации — это процедуры, в рамках которых и будут получены ответы на конкретные вопросы. Делимитация — это на карте, демаркация — непосредственно на местности, будет проведена та линия, черта, которая и станет границей РФ с [б. УССР] или тем, что от нее останется», — сказал Клишас.

С юридической точки зрения никаких сложностей с границей нет, подчеркнул парламентарий.

Кроме того, сенатор коснулся комментария пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который сказал, что надо посоветоваться с населением по границам.

«Мы ни с каким населением, я прошу прощения, советоваться сейчас уже не будем, потому что население уже приняла решение на референдуме. Мы не просто посоветовались, мы спросили решения людей… На основании этого были подписаны соглашения и дальше начался процесс ратификации», — рассуждает Клишас.

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