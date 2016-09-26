В Георгиевском зале Большого Кремлевского двора 30 сентября подписываются четыре договора о принятии в состав Российской Федерации новых субъектов — Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей. Это историческое событие стало прямым результатом референдумов в республиках Донбасса и на освобожденной от нацистов территории быв. УССР, в ходе которых жители однозначно высказались в пользу воссоединения с российским народом. После церемонии состоится большое выступление президента России Владимира Путина. Все новости о возвращении Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в единую российскую семью — в трансляции ИА REGNUM.

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