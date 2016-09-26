Путин: Запад заменил демократию подавлением и эксплуатацией
Запад строит однополярный мир, насквозь лживый и лицемерный, лишённый демократии. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 30 сентября на церемонии подписания договоров о вступлении в состав страны новых территорий.
«Запад вместо демократии использует подавление, эксплуатацию и порабощение, построенный им однополярный мир антидемократичен, лжив и лицемерен насквозь», — подчеркнул Путин.
Путин: Западу не даёт покоя существование великой и богатой ресурсами РФ
Странам Запада не даёт покоя, что существует такая великая и богатая ресурсами страна — Россия. Об этом 30 сентября заявил российский президент Владимир Путин в ходе церемонии подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий.
Путин: мы смогли создать сильное государство
Граждане России смогли создать сильное и цивилизованное государство, заявил 30 сентября президент РФ Владимир Путин.
Путин: не исключаю, что Запад попытается довести систему до коллапса, или решат воспользоваться формулой «война всё спишет». Очевидно, что неоколониальная модель обречена, но её реальные хозяева будут до конца цепляться за неё.
Путин: сейчас, чтобы выпутаться из клубка противоречий, им нужно сломать Россию.
Путин: есть все основания полагать, что западные элиты не собираются искать путей выхода из продовольственного кризиса. Есть опасения, что они готовы использовать привычные для них рецепты.
Путин: бумажками никого не обманешь - продовольствие нужно! И этими надутыми капитализациями никого не обогреешь. Энергоносители нужны. Поэтому людей убеждают меньше есть и мыться, а дома - теплее одеваться, а тех, кто задаёт вопросы, объявляют экстремистами и радикалами.
Путин: порядки Запада рассчитаны на дураков
Односторонние порядки Запада являются обманом, рассчитанным на дураков. Об этом 30 сентября заявил президент России Владимир Путин.
Путин: правду на Западе утопили в океане мифов, иллюзий и фейков. Врут напропалую!
Запад хочет видеть Россию колонией — Путин
Запад хочет видеть Россию своей колонией, ему не нужна свободная страна. Об этом 30 сентября в ходе обращения в Кремле заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин: большинство стран выбирают путь сотрудничества с РФ. Такой непокорности Запад от них не ждал.
Путин: жители ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья становятся гражданами РФ
Жители республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей навсегда становятся гражданами России. Об этом 30 сентября заявил российский президент Владимир Путин в ходе церемонии подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий.
Путин: западные страны хотят видеть Россию колонией
Западные страны хотят видеть Россию колонией, заявил 30 сентября президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий.
Путин: у США под прицелом - все, в том числе страны СНГ.
Путин: свои неоколониальные планы западные элиты преподносят лицемерно, говорят о некоем "сдерживании". Мы уже слышали о "сдерживании" РФ, Китая и Ирана. Полагаю, что на очереди ряд других стран, в том числе и нынешние союзники США.
Путин: всё понимают европейские лидеры, но предпочитают обслуживать лакейские интересы. Но англосаксы уже перешли к диверсиям, организовав взрывы на "Северном потоке". Всем же очевидно, кому это выгодно! Диктат США строится на грубой силе.
Путин заявил, что Россия возродилась вопреки воле Запада
Россия заняла достойное место в мире вопреки воле западных стран, заявил 30 сентября президент России Владимир Путин.
Путин: миллионы людей терпят лишения и издевательства, пытаясь добраться до Европы. Вот вывозят хлеб из Украины. Куда он идёт? Да всё в те же европейские страны. Там только 5% ушло в беднейшие страны. Опять очередное надувательство и обман!
Путин: Западу нужен отказ России от суверенитета
Западу критически важно, чтобы все страны, включая Россию, сдали суверенитет в пользу США. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 30 сентября в ходе церемонии подписания договоров о вступлении в состав страны новых территорий.
«Миллионы загубленных, искорёженных человеческих судеб — им всё равно, лишь бы получать свою выгоду», — отметил президент.
«Им вообще не нужна Россия, она нужна нам», — подчеркнул Путин.
Путин: приказы в адрес вассалов они называют "евроатлантической солидарностью".
Путин призвал с уважением относиться к выбору ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона
Киевский режим должен с уважением относиться к выбору Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, заявил 30 сентября президент России Владимир Путин в ходе церемонии подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий.
Путин: США - единственная страна в мире, дважды применившая ядерное оружие. Вместе с англичанами США превратили в руины без необходимости Дрезден, Гамбург, Кёльн, и это было сделано демонстративно. Цель была одна - как и в случае с Японией, запугать и нашу страну, и весь мир.
Путин призвал Киев к переговорам
Президент России Владимир Путин призвал Киев к проведению переговоров, передаёт 30 сентября корреспондент
Путин: западные страны твердят, что несут демократию. Но всё в точности до наоборот.
Путин: до богатств России Запад сумел добраться в конце XX века. Нас называли друзьями и партнёрами, а сами стремились выкачать богатства. Мы всё помним.
Путин: права на самоопределение и равноправие зафиксированы в уставе ООН
Права на самоопределение и равноправие жителей республик Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях зафиксированы в уставе ООН. Об этом 30 сентября заявил российский президент Владимир Путин в ходе церемонии подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий.
ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области после воссоединения с Россией сохранят свои названия.
Глава Башкирии о возвращении Донбасса в Россию: «Историческое решение»
Возвращение ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России является историческим и судьбоносным решением. Об этом 30 сентября сообщил глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале.
«Событие, которого ждали долгих 8 лет… Жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей приняли решение войти в состав России. Измученные, уставшие люди столько времени боролись за то, чтобы жить в ладах со своей совестью и быть вместе с родными людьми. И это историческое, судьбоносное решение для них и для всей нашей великой страны», — сообщил глава Башкирии.
Путин: одна из причин русофобии западных элит в том, что мы не дали себя обобрать.
Путин: мы гордимся, что именно наша страна возглавила антиколониальное движение.
Путин призвал Киев немедленно прекратить огонь и войну
Киеву необходимо немедленно прекратить огонь и войну, развязанную ещё в 2014 году. Об этом 30 сентября заявил президент России Владимир Путин в Кремле.
Путин: чем, как не расизмом, является убеждённость Запада, что неолиберальная культура - образец? Странно звучит.
Путин: Запад клеймит целые народы и государства, и в этом нет ничего нового. Запад остался колонизаторским, он делит народны на первый и второй сорты.
Путин: никакого морального права заикаться о свободе демократии у Запада нет и не было.
Путин: Запад растоптал принципы нерушимости границ. Кто им дал такое право? Непонятно. Сами себе.
Путин заявил, что людей в Донбассе восемь лет подвергали геноциду
Жителей Донбасса восемь лет подвергали геноциду, заявил 30 сентября президент России Владимир Путин.
Путин: Россия - великая тысячелетняя держава, страна-цивилизация, и по подтасованным правилам жить не будет.
Путин: Россия всегда будет помнить героев «Русской весны»
Россия всегда будет помнить героев «Русской весны», тех кто погиб за право говорить на родном языке, сохранять свои традиции, культуру и веру. Об этом 30 сентября заявил российский президент Владимир Путин в ходе церемонии подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий.
Путин: претензии на мировое господство не раз проверяли на стойкость нашего народа. Запад рассчитывает на безнаказанность, на то, что ему всё сойдёт с рук.
Путин: в намерении сохранить свою власть и есть подлинные причины гибридной войны Запада против РФ. Они хотят видеть нас колонией, не свободным обществом, а толпой рабов.
Церемония в Кремле началась с минуты молчания
Павших героев Новороссии почтили минуты молчания перед началом церемонии в Кремле, передаёт 30 сентября корреспондент ИА REGNUM.
Путин: Запад готов переступить через всё для сохранения неоколониальной системы.
Путин: Россия устояла, возродилась, окрепла, при этом Запад искал и продолжает искать нового шанса ударить по нам, раздробить наше государство, обречь народы на нищету и вымирание.
Путин: наши соотечественники, братья и сёстры на Украине, своими глазами увидели, что Запад готовит для человечества. После распада СССР Запад решил, что всем придётся мириться с диктатом.
В Уфе прошел патриотический митинг «Добро пожаловать домой!»
Митинг «Добро пожаловать домой!» прошел в Уфе день подписания соглашений о приеме в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в Уфе. Об этом 30 сентября сообщил заместитель председателя государственного собрания Башкирии Рустам Ишмухаметов в своем телеграм-канале.
«Освобожденные территории воссоединяются со своей исторической Родиной, навеки связывают свою судьбу с Великой Россией. Их жители рады. Мы искренне разделяем эту радость с нашими братскими народами и принимаем их в наш общий дом», — сообщил он.
Путин: мы отстроим разрушенные города и посёлки, будем развивать предприятия, заводы, инфраструктуру, здравоохранение и образование. Мы вместе сделаем так, чтобы люди чувствовали поддержку всей России.
Путин: референдумы на освобождённых территориях б. УССР состоялись
Референдумы по вопросу о воссоединении с Россией, которые прошли в республиках Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях состоялись. Об этом 30 сентября заявил российский президент Владимир Путин в ходе церемонии подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий.
Путин: мы будем защищать землю всеми имеющимися способами.
Путин: выбор в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне мы обсуждать не будем. Народ сделал выбор, Россия его не предаст.
Путин уверен, что депутаты поддержат включение в состав РФ новых регионов
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что парламентарии Федерального собрания поддержат включение в состав России четырёх новых регионов.
Путин: мы призываем киевский режим прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы.
Путин: люди, живущие в Луганске, Донецке, Запорожье и Херсоне, становятся нашими гражданами навсегда.
Путин: долгие восемь лет людей в Донбассе подвергали геноциду, а в Херсоне и Запорожье пытались взрастить ненависть ко всему русскому.
Путин: России сегодня возврат СССР не нужен, мы к этому не стремимся. Но нет ничего сильнее воли людей, которые считают себя частью России.
Путин: в 1991 году в Беловежской пуще, не спрашивая волю граждан, партийные элиты приняли решение о развале СССР. Это расчленило нашу народную общность, обернулось национальной катастрофой. Последние руководители СССР, вопреки референдуму 1991 года, развалили нашу великую страну. Допускаю, что они не понимали, что делают и к чему это приведёт.
Путин: за выборами — тысячелетняя история. Мы пронесли через года любовь к России.
В Кремле началась церемония подписания соглашений
На территории Московского Кремля началась церемония подписания соглашений о вхождении в состав РФ новых регионов.
Путин попросил почтить память героев РФ, погибших за ДНР и ЛНР, минутой молчания.
Путин: мы всегда будем помнить героев "Русской весны", всех, кто погиб за право говорить на родном языке, сохранять культуру, за право жить. Это воины Донбасса, жертвы "одеесской Хатыни", добровольцы, ополченцы, мирные жители, русские, украинцы.
Путин: их право закреплено в первой статье Устава ООН. Оно основано на историческом единстве.
Путин: уверен, что Федеральное собрание поддержит принятие четырёх новых субъектов РФ, потому что это воля миллионов людей.
Путин: в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы. Результаты известны, люди свой выбор сделали.
Комитеты Госдумы 3 октября обсудят документы по новым территориям России
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, а также комитет по делам СНГ 3 октября обсудят проекты конституционных законов об образовании новых субъектов РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.
На церемонию в Кремль прибыли родители Захарченко и Артём Жога
В Московский Кремль прибыли родители первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, передаёт 30 сентября корреспондент ИА REGNUM.
Мишустин назвал хорошим настроение перед церемонией принятия новых регионов
Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что у него хорошее настроение перед церемонией принятия в состав РФ новых территорий. Он заявил об этом 30 сентября журналистам по прибытии в Кремль.
«Русские всегда побеждают!» — Стремоусов записал обращение из Кремля
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов записал видеообращение из Кремля.
Все жители ДНР в течение нескольких месяцев получат паспорта РФ
На протяжении нескольких месяцев должны получить паспорта РФ все жители Донецкой Народной Республики (ДНР), включая лиц с освобождённых территорий.
Медведев прибыл в Кремль на церемонию подписания соглашений
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев 30 сентября прибыл в Кремль. В 15:00 там начнётся церемония подписания соглашений о вхождении в состав Российской Федерации четырёх новых субъектов.
Путин сообщил Госдуме о предложениях ЛДНР, Херсона и Запорожья войти в РФ
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что глава государства уведомил палату парламента о предложениях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей о принятии их в Российскую Федерацию в качестве новых субъектов.