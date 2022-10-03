Ростов-на-Дону, 3 октября 2022, 23:34 — REGNUM Уклонистов от частичной мобилизации на границе с Казахстаном скоро тоже могут заставить подписывать документ о готовности предать Россию. Об этом заявил политолог Евгений Михайлов, передаёт «Rostovgazeta.ru».

Патриот. Предатель. Иван Ургант
Патриот. Предатель. Иван Ургант
Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

По его словам, такой порядок пересечения границы уже ввели в Грузии, а Казахстан, хоть и является членом ОДКБ и ЕАЭС, но под давлением Запада рано или поздно сдастся и начнёт открыто демонстрировать антироссийские настроения.

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«Например, сейчас оттуда прозвучали заявления о том, что надо оказывать всемирную поддержку россиянам, которые бегут из России. Это тоже очень неоднозначная позиция для страны — члена Организации Договора о коллективной безопасности», — считает эксперт.

Также Михайлов обратил внимание на то, что на российско-казахской границе установили мобилизационные пункты.

«Но здесь ситуация двоякая. Непонятно, что лучше. Взять беглецов, которые при удобном случае попытаются выстрелить в спину, или лучше отпустить их, а потом наказать?», — подчеркнул политолог.

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