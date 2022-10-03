Осло, 3 октября, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Представители службы безопасности полиции Норвегии обеспокоены тем, что не могут прослушивать телефонные разговоры для предотвращения саботажа. Служба считает, что у них недостаточно средств для предотвращения саботажа в Северном и Баренцевом морях. Об этом сообщает информационное агентство Norway Today.

(сс) Mimzy Разговор по телефону

«Служба безопасности полиции Норвегии может предотвращать и расследовать террористические угрозы с помощью прослушивания телефонных разговоров. Однако они не могут использовать такие методы при работе по предотвращению саботажа», — указано в сообщении.

Кроме того, служба предупреждает о том, что количество случаев саботажа на нефтяных и газовых установках вырастет в ближайшее время.

Напомним, что 30 сентября президент России Владимир Путин в ходе церемонии подписания договоров о вступлении в состав РФ Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей заявил о том, что англосаксы уже перешли к диверсиям, организовав взрывы на «Северном потоке».

«Всё понимают европейские лидеры, но предпочитают обслуживать лакейские интересы. Но англосаксы уже перешли к диверсиям, организовав взрывы на «Северном потоке». Всем же очевидно, кому это выгодно», — заявил глава российского государства.

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Как сообщало ИА REGNUM, Германия, Дания и Швеция создадут совместную следственную группу для расследования взрывов на «Северных потоках».

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