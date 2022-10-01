Берлин, 1 октября 2022, 22:07 — REGNUM Германия, Дания и Швеция создадут совместную следственную группу для расследования взрывов на «Северных потоках», заявила 1 октября министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер.

Место разрушения газопровода «Северный поток»
Место разрушения газопровода «Северный поток»
Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября»

По ее словам, Берлин очень тесно сотрудничает с Данией и Швецией для выяснения причин произошедшего.

«Мы хотим сформировать Joint Investigation Team — совместную следственную группу (с указанными странами) в соответствии с законодательством ЕС, в которую все три государства направят следователей», — сказала она в интервью газете Bild am Sonntag.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия, Германия, Дания и Швеция могли бы провести расследование диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», любое расследование без участия российской стороны повлечёт сомнения в его объективности.

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