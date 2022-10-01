Берлин, 1 октября 2022, 22:07 — REGNUM Германия, Дания и Швеция создадут совместную следственную группу для расследования взрывов на «Северных потоках», заявила 1 октября министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер.
По ее словам, Берлин очень тесно сотрудничает с Данией и Швецией для выяснения причин произошедшего.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия, Германия, Дания и Швеция могли бы провести расследование диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», любое расследование без участия российской стороны повлечёт сомнения в его объективности.
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